In eigener Sache: Wechsel im Amt des Fraktionsgeschäftsführers

In eigener Sache möchte ich Ihnen mitteilen, dass sich bei der SPD-Stadtratsfraktion ein Wechsel im Amt des Fraktionsgeschäftsführers vollzieht. Nach langjähriger Tätigkeit in der Saarbrücker Kommunalpolitik übernimmt unser bisheriger Geschäftsführer Jürgen Renner (46) ab Mitte Juni die Aufgabe des Pressesprechers im Ministerium für Bildung und Kultur. Nachfolger als Fraktionsgeschäftsführer wird Simon Musekamp. Der 34jährige Politikwissenschaftler hat in Trier studiert, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Herr Musekamp ist seit 1. Juni bei der SPD-Fraktion angestellt.



Ich bedanke mich bei Herrn Renner für das große Engagement und die gute Arbeit gerade auch im Umgang mit den Vertretern der Medien. Gleichzeitig würde ich mich sehr freuen, wenn Sie Herrn Musekamp das gleiche Vertrauen entgegen bringen.