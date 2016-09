Bürgerbeteiligung vor Entscheidung zu Atomendlager in Bure darf nicht zur Farce werden – Saarland muss ebenfalls an Planungen beteiligt werden

Zur Einleitung der nächsten Planungsphase für das weltweit erste Atommüllendlager für hochradioaktiven Atommüll im französischen Bure erklärt die energiepolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion, Simone Peter:

„Die Bürgeranhörung zum Atommüllendlager in Bure darf nicht zu einer Farce werden. Es ist ein höchst undemokratischer Vorgang, wenn die französische Atomenergiebehörde Andra angibt, dass die Anhörung „nur der Form halber“ stattfinden würde und bereits feststellt, dass der Bau im Jahre 2017 begonnen wird. Es muss eine echte Bürgerbeteiligung stattfinden, die die Bedenken der Gegner auch Ernst nimmt. Da auch das Saarland durch seine Grenznähe zu Bure direkt von diesem Atommüllendlager betroffen sein wird, müssen auch saarländische Interessen im Planungsverfahren berücksichtigt werden. Hier ist die saarländische Landesregierung in der Pflicht, umgehend Kontakt mit den zuständigen Behörden auf französischer Seite aufzunehmen.

Das Saarland ist durch die Atomzentrale in Cattenom und das geplante Endlager in Bure besonders von der Atomkraftnutzung in Frankreich betroffen. Radioaktive Strahlung macht nicht an den Landesgrenzen halt. Die Gefahren, die von diesen Anlagen ausgehen, sind für das Saarland erheblich. Daher darf die französische Staatsregierung hier nicht über unsere Köpfe hinweg entscheiden. Wir fordern ein transparentes grenzüberschreitendes Beteiligungsverfahren. Es ist Aufgabe der Landesregierung, sich auf allen politischen Ebenen dafür einzusetzen, dass ein solches Verfahren durchgeführt wird. Insbesondere sollte die Landesregierung ihre Kontakte zu Bundesumweltminister Peter Altmaier nutzen.“