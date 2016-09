DIE LINKE.Fraktion im Stadtrat Saarbrücken

Stadtrat folgt Antrag der LINKEN für eine Tariftreue-Regelung in Saarbrücken

Der Saarbrücker Stadtrat hat heute mit den Stimmen der rot-rot-grünen Mehrheit den Antrag der Fraktion DIE LINKE für eine Tariftreueregelung in der Stadt beschlossen. Darin wird das Land aufgefordert, das Gesetz schnell zu überarbeiten. Gleichzeitig sollen direkt nach Inkrafttreten des Landesgesetzes die städtischen Vergabestellen den verbindlichen Auftrag erhalten, Aufträge nur noch an solche Unternehmen zu erteilen, die repräsentative Tariflöhne zahlen. Zudem soll sich die Stadt selbst verpflichten, bei der Auftragsvergabe soziale und ökologische Standards

zu berücksichtigen. Der Fraktionsvorsitzende Rolf Linsler erklärt: „Für die Stadt als öffentlicher Auftraggeber darf Profit nicht alles sein. Wenn bundesweit über fünf Millionen Menschen weniger als acht Euro die Stunde verdienen und mehr als eine Million Deutsche trotz harter Arbeit so wenig Lohn bekommen, dass sie zusätzlich auf Hartz IV angewiesen sind, dann stimmt etwas nicht in diesem Land. Dann müssen wir alle umsteuern. Deshalb fordern wir LINKE einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro die Stunde.

Und deshalb darf die Stadt Aufträge nicht an Unternehmen vergeben, die ihre Mitarbeiter auspressen. Deshalb ist es wichtig, dass wir im Bündnisvertrag mit SPD und Grünen vereinbart haben, dass ‚die Stadt und ihre Gesellschaften bei der Beschaffung und Auftragsvergabe soziale und ökologische Standards berücksichtigen’ und dass dazu ausdrücklich ‚die Einhaltung von Tarifverträgen – auch durch Subunternehmer’ gehört. Mit der heutigen Entscheidung des Stadtrates wird diese Selbstverpflichtung noch einmal

bestärkt. Jetzt ist die Landesregierung am Zug, sie muss endlich das Tariftreuegesetz nachbessern.“