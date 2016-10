Kunstauktion der Aids-Hilfe Saar am 13. November

80 Künstler unterstützen mit 100 Kunstwerken die Arbeit der Aids-Hilfe

Saarbrücken (sp). Die Aids-Hilfe Saar e.V. lädt am Sonntag, 13. November, um 14 Uhr wieder zu ihrer Kunstauktion ein, die in diesem Jahr in der Stadtwerke-Lounge im Haus der Zukunft, Richard-Wagner-Straße 14-16, in Saarbrücken stattfindet. Unter der Regie von SR-Fernsehmoderator Wolfgang Wirtz-Nentwig als Auktionator kommen diesmal etwa 100 Kunstwerke unter den Hammer, die von 80 saarländischen Künstlerinnen und Künstlern gespendet wurden. Mit dem Erlös wird die Arbeit der Aids-Hilfe im Saarland unterstützt. „Im letzten Jahr kamen bei der Kunstauktion mehr als 10.000 Euro zusammen“, freut sich Frank Kreutzer, Geschäftsführer der Aids-Hilfe Saar. „Allerdings muss die Aids-Hilfe Saar auch in diesem Jahr über 40.000 Euro an Eigenmitteln aufbringen, um ihre verschiedenen Projekte und Angebote zu finanzieren. Dazu leistet die Kunstauktion einen wichtigen Beitrag.“

Die zu steigernden Gemälde, Skulpturen und Fotografien können am 11. 11. von 12 bis 18 Uhr, am 12. 11. von 10 bis 18 Uhr sowie am 13. 11. ab 10 Uhr bis zum Auktionsbeginn besichtigt werden. Ab dem 25. Oktober sind die Kunstwerke auch im Internet zu sehen unter www.aidshilfesaar.de.

„Unser besonderer Dank gilt den vielen Künstlerinnen und Künstlern, die durch die Spende ihrer Kunstwerke ein Zeichen der Solidarität mit HIV-Infizierten setzen“, betont Frank Kreutzer. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 80 Künstler an der Auktion, insgesamt 80 von 119 angebotenen Kunstwerken wurden versteigert. Viele sind bereits seit der ersten Auktion im Jahr 1999 mit dabei. Auch die Gesellschaft zur Förderung des Saarländischen Kulturbesitzes e.V. und die Unternehmen Statement GmbH, Krüger druck+verlag, A+M Ausstellungs- und Messebau GmbH und die galerie m beck fördern das Projekt tatkräftig.

Sie unterstützen damit eine Arbeit, die im Saarland einzigartig ist: so führten die Beraterinnen und Berater der Aids-Hilfe Saar im letzten Jahr insgesamt 3.781 Klientengespräche, nicht weniger als 2.351 Personen besuchten Präventionsveranstaltungen. Arbeitsschwerpunkte der Aids-Hilfe Saar sind die Begleitung von HIV-Infizierten und Aids-Kranken, Aufklärungsarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das Präventionsprojekt „Gudd druff“ für schwule Männer und das Projekt BISS für männliche Prostituierte. Hinzu kommen die telefonische und persönliche Beratung zu Fragen nach HIV und Aids und ein umfassendes Informationsangebot im Internet.

Weitere Informationen zur Kunstauktion der Aids-Hilfe Saar sind erhältlich bei: Ursula Quack, Aids-Hilfe Saar e.V., Nauwieser Straße 19, 66111 Saarbrücken, Tel. (06 81) 3 11 12, Fax (06 81) 3 42 52 oder im Internet unter www.aidshilfesaar.de.