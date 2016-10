Führungen für Kinder mit dem Schlossgespenst Saarbrücken

Führungen für Kinder mit dem Schlossgespenst in französischer Sprache Visites guidées pour les enfants avec le fantôme du château en langue française KulturOrt Saarbrücker Schloss – im Foyer des Mittelpavillons herrscht ein großes Tohuwabohu. Eine muntere Schar hat sich versammelt und erwartet mit Spannung das Eintreffen des Schlossgespenstes. Seit über 1000 Jahren spukt es schon durchs Schloss und kennt sich mit dessen wechselvoller Geschichte gespenstisch gut aus. Wer könnte also besser durch das Schloss führen als sein ältester Bewohner? Seit 1989 hat das Gespenst in rund 2.500 Führungen (!) bereits mehr als 80.000 (!) Fans im Schlepptau – rund eine Stunde dauert der Spuk – durchs Bürgerschloss geführt. Kids ab drei Jahren erfahren, warum das Schloss während der Französischen Revolution in Flammen aufging, wie die Tauben an die Decke des Festsaals gekommen sind und natürlich wichtige Dinge wie: Was essen eigentlich Gespenster? Wer sind Charlotte und Ottilie? Wo wohnt eigentlich das Gespenst? Französische Führungen finden samstags um 16 Uhr an folgenden Terminen statt: 5. November & 7. Dezember 2016 Das Gespenst spukt in französischer Sprache nicht nur an diesen Samstagen, sondern auch für Kindergeburtstage, Kinderbetreuungseinrichtungen, etc. – nach Terminabsprache – + 49 681/506-60 06 – Touristinfo@rvsbr.de Veranstalter: Kulturforum Regionalverband Saarbrücken