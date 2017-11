Nacht der Reformation

Dienstag, 31. Oktober 2017, 19-24 Uhr

Schlosskirche Saarbrücken

Offene Kirche und kreative Mitmach-Angebote für Jung und Alt

Zum Reformationsjubiläum am 31. Oktober öffnet die Saarbrücker Schlosskirche seine Tore bis

24 Uhr.

Als besondere Attraktion gastieren die Mitmachstationen der erfolgreichen Ausstellung „Luther

für Kinder“ des Deutschen Zeitungsmuseums. Sie vermitteln anschaulich, welche Bedeutung

der Buchdruck für das öffentliche Leben zu Luthers Zeiten und damit auch für die Verbreitung

der Reformation hatte.

Die Werkstätten laden Jung und Alt zum Ausprobieren ein. Man kann wie einst Martin Luther

an einem Schreibpult Briefe mit Tinte und Feder schreiben, falten und mit Wachs versiegeln

sowie kunstvolle Initialen gestalten und ausmalen. In einer historischen Druckwerkstatt können

Kinder und Erwachsene unter Anleitung eigene Postkarten oder Bierdeckel mit Sprüchen des

Reformators oder der Lutherrose bedrucken.

Veranstaltungsort:

Schlosskirche, Am Schlossberg 6, 66119 Saarbrücken

Eintritt frei.