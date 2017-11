Heimatkundlicher Verein Gersweiler-Ottenhausen

Gersweiler Heimatverein besucht die Kathedrale Saint-Étienne und Weihnachtsmarkt in Metz

Passend zur Adventszeit und zum Jahresausklang organisiert der Heimatkundliche Verein Gersweiler-Ottenhausen am Samstag, den 09.12.2017, einen stimmungsvollen Ausflug nach Metz im benachbarten Département Moselle. Auf dem Programm stehen ein Besuch der Kathedrale Saint-Étienne und des städtischen Weihnachtsmarkts.

Die Kathedrale Saint-Étienne wurde zwischen 1220 und 1520 im gotischen Stil aus gelbem Jaumont-Stein errichtet. Das Kirchenschiff zählt mit über 41 Metern zu den höchsten in Frankreich. Seinen Ruf verdankt es vor allem den Fenstern, die ihm den Beinamen „Laterne Gottes“ verschafft haben. Vertreten sind hier namhafte Glaskünstler aus allen Epochen, so zum Beispiel Hermann de Munster, Jacques Villon, Roger Bissière und Marc Chagall.

Der Metzer Weihnachtsmarkt findet seit 15 Jahren statt und ist der größte seiner Art in Lothringen. Über mehrere Standorte verteilt beleuchtet, wärmt und belebt er die Straßen der Stadt für Jung und Alt. Rund 100 Holz-Chalets bieten Weihnachtsartikel und natürlich auch Speisen und Getränke an.

Die einzelnen Märkte im Überblick:

Place de la République: Eislaufbahn und Eiszauberwelt nach Motiven der Märchen von Perrault, Grimm und Andersen,

Place d´Armes: Riesenrad,

Place Saint-Louis: Traditioneller Weihnachtsmarkt,

Place Saint-Jacques: Chalet Moselle Passion und Dorf,

Place de Chambre: Feinschmecker-Markt.

Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind zu der Veranstaltung ganz herzlich eingeladen. Wir fahren mit der Deutschen Bahn und nutzen deren Saar-Lorraine-Ticket. Treffpunkt ist am Samstag, den 09.12.2017, um 09:45 Uhr im Hauptbahnhof Saarbrücken (Anzeigetafel Bahnhofsvorhalle).

Abfahrt in Saarbrücken: 10:16 Uhr, Ankunft in Metz: 11:20 Uhr,

Besuch der Kathedrale Saint-Étienne mit Krypta: ab 12:00 Uhr,

Besuch des Weihnachtsmarkts und freier Aufenthalt: ab 13:00 Uhr,

Rückfahrt in Metz: 19:38 Uhr, Rückkunft in Saarbrücken: 20:42 Uhr.

Die Kosten der Fahrt betragen 15,00 € pro Person und sind am Saarbrücker Hauptbahnhof zu entrichten.

Weitere Informationen und verbindliche Anmeldungen bis zum 01.12.2017:

Heimatkundlicher Verein Gersweiler-Ottenhausen e.V.

Rathausplatz 2, 66128 Saarbrücken-Gersweiler

Telefon: (0681)70 03 86, (0681) 70 500 und (0681)-50 14 133

E-Mail: hkv@hkv-gersweiler.de