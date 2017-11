KulturOrt Saarbrücker Schloss – Veranstaltungen Dezember 2017

Sa., 02.12. & So., 03.12. – 43. Alt-Saarbrücker Weihnachtsmarkt rund ums Schloss

Veranstalter: Bürgerinitiative Alt-Saarbrücken und Kulturamt der Landeshauptstadt Saarbrücken

So., 10.12. – 15.00 Uhr – Kultur für Kids – Sternenwunder – Schlosskeller – € 4,50/3

Ein Weihnachtsmärchen inszeniert als Figurenspiel mit dem Theater Wilde Hummel aus Bochum für Sternensuchende ab vier Jahren. Veranstalter: Kulturforum Regionalverband Saarbrücken

So., 17.12. – 15.00 Uhr – Kultur für Kids – Der magische Adventskalender – Schlosskeller – € 4,50/3, Fliegendes Theater aus Berlin zeigt ein Weihnachtsstück von Rudolf Schmid für Christkinder ab vier Jahren. Veranstalter: Kulturforum Regionalverband Saarbrücken

So., 17.12. – 20.00 Uhr – Blue Notes im Schloss – „Blue X-mas“ – Festsaal – € 12,50/9

Weihnachtlicher Vokal-Jazz-Klassiker mit dem Christoph Mudrich Trio feat. Anette von Eichel und

ihrem Programm „Blue X-mas“. Veranstalter: Kulturforum Regionalverband Saarbrücken

– Änderungen vorbehalten – Kartenvorbestellung – ( – +49 (0)681 – 506-60 06 – touristinfo@rvsbr.de

Wichtige Hinweise:

Vorbestellte Karten bitte bis spätestens 30 Minuten (!) vor Veranstaltungsbeginn an der Kasse abholen. Reservierungen auf dem Anrufbeantworter sind nicht möglich!

Kartenvorverkauf: Tourist Info Saarbrücker Schloss (Foyer des Mittelpavillons)

Montag – Freitag 9.00 Uhr – 17.00 Uhr, samstags, sonn- und feiertags 10.00 Uhr – 18.00 Uhr

(Ausnahmen: 24.-26. Dezember, 31. Dezember)

Informationen: touristinfo@rvsbr.de

Nähere Informationen:

Kulturforum Regionalverband Saarbrücken, Schlossplatz 1-15, D-66119 Saarbrücken

Telefon (0681) 506-60 70, Fax (0681) 506-94 60 70

mail: kultur@rvsbr.de, web: www.rvsbr.de unter „Region“

facebook: www.facebook.com/Regionalverband/events

Schlossführungen für Kinder mit dem Schlossgespenst:

sonntags – 11.00 Uhr – Treffpunkt: Eingang Mittelpavillon (kostenlos und ohne Anmeldung)

(Ausnahmen: 24. Dezember + 31. Dezember 2017) bzw. für Gruppen, Schulklassen, Geburtstage, etc. nur nach Vereinbarung – ( 0681) 506-60 06 – touristinfo@rvsbr.de

Führungen für Kinder mit dem Schlossgespenst in französischer Sprache:

samstags – 16.00 Uhr – Treffpunkt: Eingang Mittelpavillon – an folgenden Terminen:

Dezember & 6. Januar 2018 (kostenlos und ohne Anmeldung) bzw. für Gruppen, Schulklassen, Geburtstage, etc. nur nach Vereinbarung – + 49 681/506-60 71, Frau Angelique.Schmidt@rvsbr.de