Am 19. November 2017 ab 14.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Gersweiler, Krughütter Str. 4

Lassen Sie sich verwöhnen und verbringen Sie mit anderen zusammen ein paar schöne Stunden. Bei einer Tasse Kaffee und selbstgebackenen Kuchen können Sie in Ruhe all das ansehen, was Frauen aus der Gemeinde selbstgemacht haben. Hier finden Sie noch Handgemachtes und Selbsteingekochtes. Vielleicht finden Sie das eine oder andere Geschenk. Wir freuen uns auf Sie!