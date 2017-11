Weihnachtsmarkt auf dem Aschbacher Hof Patz

Am Samstag dem 02.12.2017 veranstalten die Kirwe Buwe Neu

Aschbach wieder das Adventstreffen auf dem Aschbacher Hof Platz.

Wir erwarten sie auf unserem weihnachtlich geschmückten Festplatz.

Ab 16.00 Uhr bieten wir Ihnen viele selbstgebastelte Geschenkideen

sowie in Handarbeit hergestellte Deko-Ideen an.

Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Neben Glühwein bieten wir auch eine Vielzahl von kalten Getränken an. Das Angebot an Speisen reicht von Rostwürsten, Kartoffelpuffer bis hin zu selbstgebackenen Plätzchen. Gegen 18:30 Uhr wird dann auch der Nikolaus auf dem Festplatz eintreffen und unsere kleinen Gäste beschenken. Bei schlechter Witterung bieten wir auch Sitzmöglichkeiten in unserem geheizten Vereinsheim an.

Auf ihren Besuch freuen sich die Kirwe Mäde und Kirwe Buwe.