Infoabend bietet Einblicke ins Gymnasium am Schloss

Das Gymnasium am Schloss in Saarbrücken lädt die Eltern und die Schüler der 4. Grundschulklassen zu einem Informationsabend über das Bildungsangebot der Schule ein. Am Donnerstag, dem 07. Dezember, von 18 bis 20.15 Uhr informiert die Schule über den musikalischen und den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig und besondere Aktivitäten wie Austauschprogramme und Arbeitsgemeinschaften. Daneben stellt sich das Gymnasium am Schloss auch als Freiwillige Ganztagsschule mit ihrem Betreuungsangebot für den Nachmittag vor, um Eltern wie Schülern einen möglichst breiten Einblick zu ermöglichen.

Für die Kinder bieten Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler der Schule ein vielfältiges Mitmachprogramm an, von einer Leseecke über Experimente aus den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften bis hin zu musikalischen Aktivitäten.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Gymnasium am Schloss (Zugang über den unteren Schulhof von der Talstraße aus).

www.gymnasium-am-schloss.de