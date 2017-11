Abitur in 60 Minuten: Das WWG stellt sich vor

Das Wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium Saarbrücken (WWG) lädt am 29.11.2017, um 19 Uhr, zu einem außergewöhnlichen Kennenlernen ein.

In genau 60 Minuten möchte sich das Oberstufengymnasium interessierten Eltern und Schülern vorstellen. Angesprochen sind vor allem Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschulen, die jetzt die Klassenstufe 10 besuchen und die der Gymnasien, die die Klasse neun besuchen

Schulleiterin Michaela Brinkmann: „Wer kennt sie nicht, die unnötig langen und oft langweiligen Infoveranstaltungen und Elternabende. Wir aber wollen eine Infoveranstaltung, die so ist, wie unsere Schule – nämlich auf den Punkt, professionell und dennoch mit Atmosphäre.“

Mit der Infostunde möchte das WWG seine Schwerpunkte und seine Menschen vorstellen. Elternvertreter, Schülervertreter und Lehrer kommen zu Wort.

Das WWG führt als reines Oberstufengymnasium in drei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife. Wirtschaftslehre ist hierbei ein verbindliches Fach. Das Kollegium am WWG verfügt über langjährige und intensive Erfahrungen, Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Schulen zusammenzubringen und in einer ruhigen Lernatmosphäre auf das Abitur vorzubereiten.

Für Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 (Gym) und Klasse 10 (GemS/ERS) bietet das WWG eine Alternative zu bestehenden gymnasialen Oberstufen oder den neuen Oberstufenverbünden der Gemeinschaftsschulen.