Museum geht in die Winterpause

Das Glas- und Heimatmuseum Warndt in Völklingen Ludweiler macht im Dezember und Januar eine Winterpause. Erfahrungsgemäß kommen in der Vorweihnachtszeit und im Januar nur wenige Menschen auf die Idee das Ludweiler Museum zu besuchen. Deshalb nutzen auch die ehrenamtlichen Museumshelferinnen und –helfer diese zwei Monate, um sich auszuruhen, aber das Museum auch schon wieder vorzubereiten auf eine neue Saison.Im neuen Jahr öffnet das Museum am 4. Februar 2018 mit einem Tag der offenen Tür von 11 bis 17 Uhr und mit dem bereits traditionellen großen Glasverkaufsbasar mit hunderten von Glasteilen für Jedermann, auch für den exklusiven Geschmack. Den ganzen Tag über gibt es auch Führungen durch das Museum und viele Informationen zur Glasregion Warndt.

Das Museumsteam wünscht allen Menschen eine schöne Weihnachtszeit.