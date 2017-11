CDU Burbach fährt zu den schönsten Weihnachtsmärkten der Mittelmosel

Der CDU Ortsverband Burbach fährt am Sonntag, den 3. Dezember 2017 auf seiner Jahresfahrt zu den schönsten Weihnachtsmärkten der Mittelmosel. Abfahrt mit dem modernen Reisebus ist um 9:00 Uhr in Burbach, gegen 21:30 Uhr wird der Bus wieder in Burbach von der Tagesfahrt zurückkehren. Die erste Station der Fahrt wird der berühmte „Mosel-Wein-Nachts-Markt“ in Traben Trarbach sein. Der besondere Weihnachtsmarkt mit viel Kunsthandwerk und Winzerspezialitäten findet nämlich in der Gewölbe- und Weinkellern der Altstadt statt und ist ein ganz besonderes Erlebnis. Am späten Mittag wird die Klosteranlage Machern besucht, dabei ist eine Bierprobe in der Klosterbrauerei und die der Eintritt in die große LEGO-Welten Ausstellung mit Ausstellern aus aller Welt in den historischen Räumlichkeiten mit im Preis enthalten. Vorgesehen ist auch ein zünftiges Mittagessen zu zivilen Preisen im Klosterbrauhaus. Am Abend führt uns das Programm der Fahrt zum großen Weihnachtsmarkt nach Bernkastel-Kues. Die historische Altstadt ist in der Abenddämmerung bei weihnachtlicher Atmosphäre ein romantisches Erlebnis. Der Unkostenbeitrag für die abwechslungsreiche Fahrt beträgt für Mitglieder der CDU 25 € und für alle Freunde und Gäste, die ebenfalls herzlich zu der Teilnahme an der Fahrt eingeladen sind, 30 €. Die CDU Burbach freut sich auf Ihr Interesse und wünscht eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit! Weitere Informationen zur Fahrt und Anmeldemöglichkeiten unter Andreas.Neumueller@gmx.de, unter 01781786112 oder burbach-cdu.de.