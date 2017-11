Bei den nächsten Kaffeetreffs am Montag, 27. und Mittwoch, 29. November 2017, jeweils von 14:00-17:00 Uhr, findet in der Begegnungsstätte Eifelstraße 16 der diesjährige Weihnachtsbasar der AWO Malstatt statt. Wie immer werden an diesem Tag auch Speisen und Getränke zu sozialen Preisen angeboten. Herzlichen willkommen sind auch Nicht-Mitglieder der AWO.