„Stifte für syrische Mädchen“

Die vier Frauengemeinschaften und die drei Kindertageseinrichtungen der Pfarreiengemeinschaft Altenkessel-Klarenthal beteiligen sich an einer Sammelaktion, die vom Weltgebetstags-Komitee ausgerufen wurde.Dabei werden leere und alte Filzstifte, Marker, Gelroller, Kugelschreiber, Druckbleistifte, Füller oder Patronen gesammelt.Nicht gesammelt werden: Bleistifte, Scheren, Radiergummis, Klebestifte oder Lineale.Für jedes Kilo, das an „Altmaterial“ gesammelt wird, zahlt ein Sponsor 1,- € an ein Hilfsprojekt, das 200 syrische Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon mit neuem Schulmaterial ausstattet und ihnen psychologische Hilfe zukommen lässt. Z.B. kann für 450 alte Stifte ein Mädchen komplett mit neuem Schulmaterial versorgt werden und so kann eine Tür für eine bessere Zukunft geöffnet werden.

In allen Kirchen und Kindertageseinrichtungen werden wir also Kartons aufstellen, in denen wir die ausgedienten Stifte etc. sammeln.

Weitere Infos: Marita Rings-Kleer, Gemeindereferentin, Tel. 06898-935054.

Vielen Dank, dass Sie mitsammeln um Bildung anzustiften!