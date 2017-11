Initiative Soziales Burbach in der Haltestelle

Die Initiative Soziales Burbach (ISB) lädt alle Interessierten aus Burbach und Umgebung zu ihren regelmäßigen Treffen in die Haltestelle, Bergstr. 6, in Saarbrücken-Burbach ein.

In der Regel Dienstags sprechen die Mitglieder der Initiative, im 14-tätigen Rhythmus, über Antragsstellung und Gewährung von Sozialleistungen wie Hartz IV und Grundsicherung im Alter, Erwerbsunfähigkeitsrente und Wohnungsfragen. Die Mitglieder der Gruppe informieren sich gegenseitig, geben sich Tipps und sind auch für Außenstehende ansprechbar. Zudem organisiert die ISB Freizeitaktivitäten.

Der nächste Termin der Initiative im Dezember ist Dienstag, 05.12.17, um 17 Uhr, in der Haltestelle.

Ansprechpartner sind der Sprecher der Initiative:

Hans-Dieter Conrad, Mobil: 0157-74228499

und der stellvertretende Sprecher:

Eric Groissböck, Mobil: 0157-39469082.