Adventszeit in den Saarbrücker Bädern genießen

Nikolausschwimmen, Spielnachmittage und Schwimmen bei Kerzenschein: Die Saarbrücker Bäder laden im Advent zu zahlreichen Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene ein.

Das Kombibad Fechingen lädt am Samstag, den 2. Dezember von 14:30 bis 17:30 Uhr zum Advents-Kinderspielnachmittag ein. Besinnlich wird es am Mittwoch, den 6. Dezember von 6:30 bis 13:00 Uhr. Auf die Badegäste wartet ein romantisches Schwimmen bei Kerzenschein.

Ins Kombibad Altenkessel kommt der Nikolaus am Samstag, den 9. Dezember von 14:00 bis 17:00 Uhr, um mit den Kleinen zu spielen. Das traditionelle Waffelessen in Jupps Bistro findet am Mittwoch, den 6. Dezember von 9:00 bis 13:00 Uhr statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gelten die regulären Eintrittspreise.

„Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann seinen Liebsten Fitness, Gesundheit und Entspannung als Gutschein für die Saarbrücker Bäder schenken“, so Gabriele Scharenberg-Fischer von den Stadtwerken Saarbrücken Bäder. Die Gutscheine sind an den Schwimmbad-kassen erhältlich.