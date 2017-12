Wieder Stimmenzauber in St. Antonius

Auch in diesem Jahr möchte der FrauenChor Constanze zu einer besinnlichen Stunde einladen. Da sich ihre stimmungsvollen Adventskonzerte großer Beliebtheit erfreuen, setzen die Sängerinnen gerne diese schöne Tradition am 19. Dezember um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Antonius auf dem Rastpfuhl fort.

Unter der neuen Leitung von Panagiotis Ampartzakis dürfen sich die Zuhörer auf klangvolle Weihnachtslieder aus aller Welt freuen, aber auch deutsche Melodien werden in stimmungsreichen Arrangements zu hören sein.

Solistische Einlagen von Manfred Rammel begleitet von Michael Gorius, sowie vorgetragene Texte, die zum Schmunzeln oder Nachdenken anregen, runden die klangvolle Reise ab und lassen dabei die vorweihnachtliche Hektik vergessen.

19. Dezember 19 Uhr, kath. Kirche St. Antonius, Sbr.-Rastpfuhl

Eintritt frei

Einlass ab 18.45 Uhr