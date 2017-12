Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen Bereitschaftsdienst für Jugend- und Sozialamt – Tourist Info geöffnet

Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Verwaltung des Regionalverbandes Saarbrücken größtenteils geschlossen. Ein Bereitschaftsdienst im Jugend- und Sozialamt ist eingerichtet. Die Tourist Info Saarbrücker Schloss hat geöffnet.

Der Soziale Dienst des Jugendamtes ist an den Werktagen vom 27. bis 29. Dezember über die Außenstelle Burbach in der Serriger Straße 20 jeweils ab 8.30 Uhr persönlich und unter den Telefonnummern 0681 506-5500 und -5511 zu erreichen. Der Bereitschaftsdienst geht am Mittwoch bis 17 Uhr, am Donnerstag bis 17.30 Uhr und am Freitag bis 15 Uhr.

Das Soziale Dienstleistungszentrum am Schlossplatz hat am 28. und 29. Dezember vormittags von 8 bis 12 Uhr für die Scheckausgabe und für Notfälle geöffnet.

Die Tourist Info Saarbrücker Schloss ist vom 27. bis 30. Dezember jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Ab Dienstag, den 2. Januar 2018, ist die Regionalverbandsverwaltung wieder zu den normalen Öffnungszeiten erreichbar.