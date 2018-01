Sternensingeraktion der katholischen Kirchengemeinde St. Eligius Burbach

Sa., 06.01.2018, von 09:00 bis 16:00 Uhr STERNSINGERAKTION

Wenn Sie wünschen, dass die Kommunionkinder unserer Kirchengemeinde St. Eligius-Burbach in Begleitung von Erwachsenen am Samstag, den 06. Januar 2018 von 09.00 bis 16.00 Uhr als Sternsinger sie besuchen, ihren Spruch aufsagen und Ihre Tür kennzeichnen mit dem Zeichen: 20*C+M+B*18 = Christus + Mansionem + Benedicat = Christus segne dieses Haus, melden Sie sich bitte persönlich im Pfarrbüro St. Eligius an. Die Kinder sammeln gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit. Anmeldeschluss: 26. Dezember 2017.

Katholische Kirchengemeinde St. Eligius Burbach

Bergstr. 58, 66115 Saarbrücken, Tel.: (0681) 7 6203, Fax: (0681) 79 14 82, EMail: eligius.burbach@web.de, Home: www.st-eligius.de