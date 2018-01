Am 2. Weihnachtstag: Weihnachtslieder zum Mitsingen in der Ludwigskirche

Viele alte und neue Weihnachtslieder werden am zweiten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 26. Dezember, um 17 Uhr in der Saarbrücker Ludwigskirche gesungen, von „Stille Nacht“ über „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ bis „Stern über Bethlehem“. Unter dem Motto „Nun singet und seid froh“ sind alle zum Mitsingen eingeladen.

Pfarrer Dr. Thomas Bergholz führt durch das Programm, erzählt Geschichten und Geschichtchen zu den Liedern und ihrer jeweiligen Entstehung.

Die musikalische Begleitung übernehmen das Blechbläserensemble „Bells up“ aus Saarbrücken und Kantor Ulrich Seibert an der Orgel. „Ich hoffe auf viele Sängerinnen und Sänger, die gemeinsam eine festliche Stimmung in die Ludwigskirche bringen werden“, sagt Seibert.