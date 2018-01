Umleitung der Linie 134 und 813 – Vollsperrung der Fenner Straße in Klarenthal

Wegen Bauarbeiten ist die Fenner Straße in Klarenthal seit dem 25. September 2017 zwischen der Warndtstraße und der Schachtstraße voll gesperrt. Die Busse der Linien 134 und 813 fahren seit diesem Zeitpunkt eine Umleitung. Die Vollsperrung wird zwischen dem 23. Dezember und dem 8. Januar 2018 aufgehoben. In diesen beiden Wochen fahren die Busse dennoch die Umleitungsstrecke weiter, da im Anschluss eine neue Baustelle in dem Bereich eingerichtet und die Fenner Straße dann wieder voll gesperrt wird.

Bei der Linie 134 entfallen die Haltestellen „Warndtstraße“ und „Dellbrückstraße“. Für die Haltestelle „Dellbrückschacht“ wird in der Kokereistraße aus Richtung Velsen kommend vor der LSA (also vor der Einmündung der Fenner Straße) eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Fahrgäste der Haltestelle „Warndtstraße“ werden gebeten, die Haltestelle „Fenner Straße“ in der Warndtstraße (Fahrtrichtung Velsen) zu nutzen.

Der Schulbus der Linie 813 fährt von Luisenthal kommend nach der Haltestelle „Raffineriestraße“ an der Kreuzung Fenner Straße über die Kokereistraße – hier wird hinter der Kreuzung eine Ersatzhaltestelle „Dellbrückschacht“ in Fahrtrichtung Velsen eingerichtet – in die Warndtstraße zur Haltestelle „Klarenthal Birkenweg“, weiter über die Warndtstraße in die Karlstraße zur Haltestelle „Klarenthal Jägerpfad“, ab dort weiter den normalen Linienweg.

Die auf der Umleitungsstrecke befindlichen Haltestellen werden bedarfsmäßig angefahren.