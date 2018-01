ZKE holt Weihnachtsbäume in Saarbrücken kostenlos ab

Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) holt von Montag, 8. Januar, bis Freitag, 12. Januar sowie von Montag, 22. Januar bis Freitag, 26. Januar, in Saarbrücken kostenlos Weihnachtsbäume ab. Wer den Service in Anspruch nehmen möchte, bringt seine Bäume in diesem Zeitraum vollständig abgeschmückt zu den entsprechenden Sammelplätzen.

Der ZKE weist darauf hin, dass die Weihnachtsbäume ausschließlich von den ausgewiesenen Sammelplätzen abgeholt werden.

Sammelplätze für Weihnachtsbäume im Stadtbezirk West

Burbach: Ecke Von-der-Heydt-Straße/Flammstraße, Ecke Aachener/Merziger Straße, Wendeplatz Matzenberg

Gersweiler: Am Dachsbau (städtischer Bauhof), Neu-Aschbach (Spielplatz Zum Teich). Zudem sammelt die Freiwillige Feuerwehr am Samstag, 13. Januar, die Bäume am Straßenrand vor den Grundstücken ein.

Klarenthal/Altenkessel: Die Freiwillige Feuerwehr sammelt die Bäume am Samstag, 13. Januar, ab 8 Uhr, am Straßenrand vor den Grundstücken ein.

Jugendfeuerwehr bietet am 13. Januar besonderen Abholservice

Einen besonderen Service bietet die Freiwillige Jugendfeuerwehr in den Stadtteilen Altenkessel, Gersweiler und Klarenthal. Dort werden die Bäume von Feuerwehrmitgliedern am Samstag, 13. Januar, ab 08:00 Uhr, am Straßenrand vor jedem Grundstück abgeholt.

Weitere Informationen zur Weihnachtsbaumentsorgung (inklusive Übersicht der Sammelplätze) gibt es beim städtischen Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE) unter der Telefonnummer +49 681 905-7311 und online unter www.zke-sb.de.