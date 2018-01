Jugendamt des Regionalverbands bietet Wasser- und Boulderspaß an

Die nächsten Faschingsferien stehen an. Erneut hat sich das Jugendamt des Regionalverbands Saarbrücken ein interessantes und abwechslungsreiches Programm für Jugendliche aus dem Regionalverband überlegt.

Am Donnerstag, den 15. Februar, geht es ins Spaßbad Miramar nach Weinheim. Neun verschiedene Rutschen lassen jede Wasserratte voll auf ihre Kosten kommen. Die abwechslungsreiche Poollandschaft und das Wellenbad versprechen Wasserspaß pur. Abfahrt und Rückankunft ist in der Heuduckstraße 1 in Alt-Saarbrücken – direkt am Jugendamt des Regionalverbandes. Die Kosten für das Vergnügen liegen bei acht Euro.

Die nächste Ferienaktion führt am Freitag, den 16. Februar, in ein Kletter- und Boulderzentrum in Dudweiler. Bouldern ist Klettern ohne Seil oder Gurt an Kletterwänden in Absprunghöhe. Das ist die Höhe, aus der ohne Verletzungsgefahr von der Wand abgesprungen werden kann. Lockere (Sport-)Bekleidung und saubere Sportschuhe müssen mitgebracht werden. Auch hier gilt: Abfahrt und Rückankunft ist in der Heuduckstraße 1 am Jugendamt des Regionalverbandes. Die Teilnahme an der Aktion kostet fünf Euro.

Eine Übersicht der Abfahrtszeiten sowie die nötige Einverständniserklärung stehen im Internet unter www.regionalverband-saarbruecken.de zum download bereit. Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, ist eine schnelle telefonische Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind unter folgendem Kontakt möglich:

Regionalverband Saarbrücken, Abteilung Kinder- und Jugendarbeit, Karsten Schmidt, Tel.: 0681 506-5154, E-Mail: karsten.schmidt@rvsbr.de