Beratungsstellen des Sozialamtes teilweise nicht besetzt

Saarbrücker Beratungsstelle geschlossen – Sprechstunden in Sulzbach, Friedrichsthal, Heusweiler und Riegelsberg fallen aus

Am Dienstag, dem 06. Februar, müssen mehrere Beratungsstellen des Sozialamtes im Regionalverband geschlossen bleiben. Grund ist eine ganztägige interne Fortbildung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Betroffen ist die zentrale Beratungs- und Informationsstelle in der Eingangszone des Sozialamtes am Saarbrücker Schlossplatz sowie die Sprechstunden des Mobilen Beratungsdienstes in Sulzbach, Friedrichsthal, Heusweiler und Riegelsberg. Anträge und Unterlagen können trotzdem abgegeben werden.