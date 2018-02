Faschingsumzüge: So fahren die Busse der Saarbahn

Innerhalb des Liniennetzes der Saarbahn GmbH finden mehrere Fastnachtsveran­staltungen statt, die zu Änderungen im Busverkehr führen. Die auf den Umleitungsstrecken befindlichen Haltestellen werden bedient. Ausführlichere Informationen zu den Umleitungen in Klarenthal (10.2.) und St.-Johann (10.2.) auf der Internetseite der Saarbahn unter www.saarbahn.de.

Rosenmontagsumzug in Burbach

Am Rosenmontag, dem 12. Februar, findet in Burbach der traditionelle Festumzug statt. Die B51 ist zwischen Dammtor und dem Kreisel Burbacher Stern von 11:00 Uhr bis etwa 18:00 Uhr voll gesperrt. Die Busse der Linien 101, 102, 108, 110, 122, 129, 134 und 165 fahren während dieser Zeit Umleitungen.

Die Busse der Linien 102 und 108 fahren nur zwischen Saarbrücken und Burbach Bahnhof. Fahrgäste können bis zum Burbacher Stern mitfahren und nach dem Kreisverkehr an der Ersatzhaltestelle aussteigen. Die Rückfahrten in die Stadt beginnen an der Haltestelle Burbach Bahnhof zur plan­mäßigen Abfahrtszeit.

In Fahrtrichtung Völklingen fahren die Busse der Linie 110 ab 11:21 Uhr ab Rathaus Saarbrücken über die A620 bis zur Ausfahrt Klarenthal, ab dort nach Luisenthal in die Straße des 13. Januar und weiter auf dem regulären Linienweg. In Fahrtrichtung Saarbrücken fahren die Busse ab 10:53 Uhr ab Völklingen analog über die Straße des 13. Januar, ab Luisenthal über die Anschlussstelle Klarenthal der A620 bis zur Ausfahrt Gersweiler. Dort befindet sich an der Ampel eine Ersatzhaltestelle. Anschließend fahren die Busse wieder direkt über die Anschlussstelle auf die A620 bis Saarbrücken.

In Richtung Füllengarten Siedlung fahren die Busse der Linien 101 und 122 nach der Haltestelle Metzer Brücke über die Kleistbrücke, Von-der-Heydt-Straße und Gerhardstraße zur Jakobstraße, ab dort normaler Fahrweg bis zur Endhaltestelle Füllengarten Sied­lung.

In Fahrtrichtung Saarbrücken Rathaus fahren die Busse der beiden Linien regulär bis zur Haltestelle Im Mal­hofen über die Gerhardstraße, Von-der-Heydt-Straße, Hubert-Müller-Straße, Rheinstraße, Waldstraße und Kleistbrücke zur Haltestelle Hochstraße. Im Kreuzungsbereich Von-der-Heydt-Straße/Seebohmstraße werden Ersatzhalte­stellen für beide Richtungen eingerichtet.

Die Busse der Linie 129 in Fahrtrichtung Saarbrücken Rathaus fahren nach der Haltestelle Waldfriedhof über die Viktor-Tesch-Allee, Seebohmstraße, Langfuhrstraße und Hubert-Müller-Straße zurück zur Rheinstraße und von dort über die Waldstraße zur Von-der-Heydt-Straße, ab dort regulär in Richtung Saarbücken Rathaus.

Die Busse der Linie 134 und 165 verkehren nur auf dem Abschnitt Rastpfuhl – Bur­bach – Am Freibüsch. Dabei fahren die Busse vom Rastpfuhl kommend nach der Halte­­stelle An der Grün­eich über die Gerhardstraße zur Jakobstraße bis zur Haltestelle Am Freibüsch. Hier beginnen die Rückfahrten zurück über die Jakobstraße zur Haltestelle Im Malhofen, weiter über die Ger­hardstraße und Von-der-Heydt-Straße zur Haltestelle An der Grüneich, von dort regulär bis Rußhütte (Linie 134) bzw. Rastpfuhl (Linie 165).

In Gersweiler und Klarenthal entfällt während der Zeit der Sperrungen die Linie 134.

Informationen zu den Nachtbuslinien:

