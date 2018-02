Am Sonntag, 25.02.18 findet in der Jahnturnhalle Altenkessel die Landesmeisterschaft der Schüler und Jugend im Kunstradfahren statt. Es treten Sportler aus saarländischen Vereinen in den Disziplinen 1er & 2er Kunstfahren an. Beginn ist um 09:30 Uhr in der Jahnturnhalle in Altenkessel.

Der Radsportverein Wanderlust Altenkessel lädt alle Interessierten recht herzlich ein. Der Eintritt ist frei.