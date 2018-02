Welttag des Hörens Samstag, 03. März 2018, 14-17 Uhr

Hörbarrierefreie Führungen und Druckworkshop für Erwachsene

Zum Welttag des Hörens am 3. März 2018 bietet die Moderne Galerie in Kooperation mit dem

Netzwerk Hören ein umfangreiches Programm an. Drei Führungen durch die Sammlung (14, 15

und 16 Uhr) sowie ein offener Druck-Workshop für Erwachsene, von 15 bis 17 Uhr, stehen allen

Besuchern offen. Durch die Nutzung von FM-Führungsanlagen mit Halsringschleifen oder

Kopfhörern bieten diese Führungen auch Menschen mit Hörschädigungen und Cochlea-

Implantaten besonderen Hörkomfort.

Für Gehörlose wird um 14 Uhr eine Führung simultan in Deutsche Gebärdensprache übersetzt

werden.

Die Teilnahme an den Führungen ist am Welttag des Hörens kostenlos, lediglich für den

Workshop ist ein Materialbeitrag von 3,00 € zu zahlen.

Veranstaltungsort:

Moderne Galerie, Bismarckstr. 11-15, 66111 Saarbrücken

Eintritt: regulär 7,00 € / 5,00 €.

Schwerbehinderte ab 50% mit Nachweis, sowie Kinder, Schüler und Studenten haben freien

Eintritt. Die Anmeldung zu den Programmen erfolgt am Veranstaltungstag an der Kasse, eine

Voranmeldung ist nicht notwendig.