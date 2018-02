Osterferien-Programm für Jugendliche ab 12 Jahren

Jugendamt des Regionalverbands bietet insgesamt drei Tagesfahrten an

In den Osterferien kann schnell Langeweile aufkommen. Abhilfe schafft das Jugendamt des Regionalverbandes, das sich erneut ein interessantes und abwechslungsreiches Programm überlegt hat. An den Fahrten und Veranstaltungen können alle Jugendlichen ab 12 Jahren teilnehmen, die im Regionalverband Saarbrücken leben.

Am Dienstag, den 27. März, geht es in den Europapark nach Rust. Egal ob Alpenexpress, Voletarium oder Eurosat. Mit über 100 großen und kleinen Attraktionen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Kosten für den Eintritt inklusive Hin- und Rückfahrt betragen 30 Euro.

Einen Städtetrip nach Trier mit Gladiator-Führung erwartet alle Wissbegierigen am Donnerstag, den 29. März. Gladiator Valerius erzählt in der Kampfarena, in dunklen Gängen, Kellern und Verliesen des Amphitheaters aus seinem Gladiatorenalltag. Für die Teilnahme inklusive Hin- und Rückfahrt sind 10 Euro zu zahlen.

Auch am Mittwoch, den 4. April, wird ein interessanter Ausflug angeboten. Diesmal geht es in den Karlsruher Zoo. Leoparden, Kängurus und Eisbären können hier aus nächster Nähe beobachtet werden. Die Kosten inklusive Führung durch den Zoo, Hin- und Rückfahrt betragen 10 Euro.

Die Verpflegung während der Aktionen muss selbst mitgebracht werden.

Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, sollte eine schnelle Anmeldung bei Karsten Schmidt unter 0681 506-5154 oder per E-Mail an karsten.schmidt@rvsbr.de erfolgen. Die zur Anmeldung notwendigen Formulare können hier angefordert werden. Zudem gibt es Informationen zu Abfahrt- und Ankunftszeiten. Die Formulare stehen auch auf unserer Internetseite www.regionalverband-saarbruecken.de zum Herunterladen bereit.