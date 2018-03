SPD fordert Maßnahmen gegen Wildschweine am Spielplatz

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bezirksrat West, Jean-Luc Fuhrmann, sieht dringenden Handlungsbedarf zur Sicherung des Spielplatzes An der Rotheck vor Wildschweinschäden.

„Mitte Februar haben die nicht immer ganz putzigen Borstentiere wieder ganze Arbeit geleistet und den kompletten Spielplatz umgegraben. Ich habe mir die Situation vor Ort angesehen – da muss schnellstmöglich etwas getan werden, bevor die Kinder den Spielplatz im Frühjahr wieder benutzen können“, berichtet Fuhrmann. Die Anwohner seien über den Zustand schockiert. „Vor Ort konnte ich feststellen, dass der Zaun am Waldrand mittlerweile marode und offenbar durch die Wildschweine zerstört worden ist“, so der SPD-Kommunalpolitiker weiter, der die Errichtung eines neuen, massiven Zaunes fordert: „Ich habe bereits das Grünamt informiert und dränge auf eine schnellstmögliche Maßnahme.“

Das Wildschweinproblem stelle sich aber nicht nur am Spielplatz An der Rotheck: „Deswegen ist es wichtig, Maßnahmen zum Selbstschutz zu kennen und anwenden zu können. Wenn man sich trotz Sicherungsmaßnahmen plötzlich im heimischen Garten oder auf der Terrasse Wildschweinen gegenübersieht, ist es hilfreich, Licht anzuschalten und Lärm zu machen. Denn letztlich sind Wildschweine Fluchttiere und greifen nur an, wenn sie verletzt sind oder sich in die Enge getrieben fühlen“, berichtet Fuhrmann von Gesprächen mit Jägern und Fachleuten.

Fürs erste sei aber wichtig, dass zum hoffentlich zeitnahen Frühlingsbeginn die Kinder wieder „ihren“ Spielplatz unbeschwert nutzen könnten: „Das ist mir ein Herzensanliegen“, so der SPD-Fraktionssprecher abschließend.