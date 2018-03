Gisbert Oberkirch (SPD) berichtet aus dem Regionalverband

Interessante Neuigkeiten aus dem Regionalverband hat auch in diesem Monat wieder Gisbert Oberkirch, für die Gersweiler SPD Mitglied der Regionalversammlung, zusammengestellt.

So wird im April Dr. Carolin Lehberger als Nachfolgerin von Wilfried Schmidt neue Direktorin der in der Trägerschaft des Regionalverbands stehenden Volkshochschule. Für Oberkirch Anlass, auf die Arbeit der Einrichtung zu blicken: „Mehr als 30.000 Bürgerinnen und Bürger nehmen jedes Jahr an den Kursen, Vorträgen, Ausflügen und Studienfahrten der Volkshochschule teil. Im aktuellen Frühjahrssemester stehen rund 1.500 Bildungsangebote zur Verfügung, etwa zu Sprachen, Gesundheit, Kultur und beruflicher Weiterbildung. Die Volkshochschule leistet damit einen beeindruckenden Beitrag zur Weiterbildung unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich kann nur empfehlen, sich selbst einmal ein Bild von den Angeboten der Einrichtung zu machen – etwa unter https://www.vhs-saarbruecken.de/ oder auch durch die Programmhefte, die etwa in den Sparkassenfilialen ausliegen.“

Über eine starke Nachfrage kann sich die neu eingerichtete Ombudsstelle des Sozialamtes beim Regionalverband freuen. „Allein zwischen August und Dezember 2017 haben sich über 200 Bürgerinnen und Bürger an die Ombudsfrau gewandt“, berichtet Gisbert Oberkirch. Deren Funktion sei, zwischen dem Sozialamt und seinen Kunden bei Fragen und Beschwerden zu vermitteln – etwa, wenn erforderliche Unterlagen nicht eingereicht und aufgrund dessen ein Antrag auf Wohngeld abgelehnt werden musste. „Die Ombudsfrau erläutert transparent die Rechtslage, kümmert sich aber auch darum, dass nach Möglichkeit Abhilfe geschaffen werden kann“, erläutert Oberkirch. Von daher sei erfreulich, dass die neue Stelle auch so gut angenommen werde.

Schließlich macht der SPD-Vertreter in der Regionalversammlung noch auf die Jugendschöffenwahl 2018 aufmerksam: „Wir suchen 200 Frauen und 200 Männer, die für 2019 bis 2023 als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung teilnehmen möchten. Konkret geht es um ehrenamtliche Richter im Bereich der Jugendkriminalität, die über Straftaten von Personen zwischen 14 bis 20 Jahren entscheiden. Eine sehr verantwortungsvolle, aber sicherlich auch sehr spannende Tätigkeit!“, so Gisbert Oberkirch. Die Bewerberinnen und Bewerber müssten deutsche Staatsbürger und zwischen 25 und 69 Jahren alt sein. „Es geht bei der Auswahl bewusst gerade nicht um juristische Vorbildung, sondern vielmehr um soziale Kompetenz und gute Menschenkenntnis“, unterstreicht Oberkirch abschließend.