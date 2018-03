Stadt investiert 1,2 Millionen Euro in den Erhalt der Straßen im Bezirk West.

Der Bezirksrat West hat sich in seiner Februarsitzung mit einer Vorlage des Straßenbauamtes der Landeshauptstadt für die Sanierung der Straßen im Stadtbezirk im das Jahr 2018 befasst. Demnach sind Investitionen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro vorgesehen. Noch in diesem Jahr soll das teuerste Projekt angegangen werden, nämlich die 800.000 Euro teure Sanierung der Von-der-Heydt Straße und Hubert-Müller-Straße in Burbach. Die übrigen Straßenbaumaßnahmen betreffen Gersweiler: So sind für die Straße Am Sprinkshaus eine neue Asphaltdecke samt neuer Borde und Rinne geplant, wofür 150.000 Euro veranschlagt sind. Die Sanierung der Ottostraße soll 20.000 Euro kosten, die der August-Müller Straße 80.000 Euro und für die Kirchenstraße zwischen August-Müller-Straße und Theresienstraße sind 80.000 Euro veranschlagt.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bezirk West Jean-Luc Fuhrmann hat in der Sitzung angeregt, in der Prioritätenliste der Arbeiten die örtlichen Zusammenhänge zu beachten, damit nicht noch mehr Baustellen entstehen, bevor andere beendet seien. „Es ist gut, dass die Stadt in Gersweiler ordentlich investiert. Aber die Anwohner und Verkehrsteilnehmer dürfen durch viele parallele Baustellen auch nicht überfordert werden“, so der Appell von Fuhrmann.