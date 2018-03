Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich bitte um Veröffentlichung des im Anhang befindlichen Bildmaterials. Anlass ist die mißbräuchliche Benutzung einer EC – Karte am Geldautomaten der Sparkasse Saarbrücken, am 04.11.2017, um 11:26 Uhr in der Filiale in Heusweiler. Die EC – Karte war der Geschädigten zusammen mit ihrem Geldbeutel unmittelbar vor der Geldabhebung in einem Einkaufsmarkt in Riegelsberg entwendet worden. Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen ? Hinweise bitte an die Polizeiinspektiion Lebach, Kriminaldienst, Am Markt 3, 66822 Lebach , Tel. 06881-5050 oder jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

B.Naumann

Kriminaloberkommissar

Landespolizeipräsidium

Poliziinspektion Lebach

Kriminaldienst SG 2

Am Markt 3, 66822 Lebach

Tel.: 06881/505-261 (Fax: -255)

EM@il: PI-Leb-KD@polizei.slpol.de