Monatliche Bürgersprechstunde der SPD Klarenthal-Krughütte

Bürgerorientierte Ortspolitik wird erst durch den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern möglich.

Deshalb führt der SPD Ortsverein Klarenthal-Krughütte ab März 2018 eine monatliche Bürgersprechstunde ein. Von 18:00 bis 19 Uhr stehen an jedem zweiten Dienstag im Monat in Klarenthal in den Räumen der Begegnungsstätte der AWO im Rathaus (Eingang auf der Rückseite des Gebäudes) Vorstandsmitglieder bereit, um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, ihre Wünsche und Anregungen an die Kommunalpolitik heranzutragen.

Die nächsten Termine: 13. März – 10. April – 08. Mai – 12. Juni. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.