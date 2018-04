Mundartnachmittag des Kulturvereins Burbach und des Mundartrings Saar

Sonntag, 15. April 2018, 16.00 Uhr

Kulturcafé Burbach, Burbacher Str. 20

Der Kulturverein Burbach hat sich entschlossen, in diesem Jahr sein

Stadtteilprogramm um eine Mundartreihe zu erweitern. In Zusammenarbeit mit dem

landesweit tätigen Mundartring Saar wird am Sonntag, dem 15. April, erstmals ein

abwechslungsreicher Mundartnachmittag angeboten. Er soll Beispiele für die Vielfalt

und Schönheit saarländischer Mundarten liefern. Autoren aus den rheinfränkischen

und moselfränkischen Sprachgebieten kommen zu Wort, eine Sprecherin (Evi Doll)

aus Ensheim belegt auch kleine Einflüsse des Alemannisch-Lothringischen.

Eine sachkundige Einführung in die saarländische Dialektologie liefert im Rahmen

seiner Moderation der Wissenschaftler Dr. Jürgen Trouvain, der als promovierter

Phonetiker an der Universität des Saarlandes in der Fachrichtung Sprachwissenschaft

und Sprachtechnologie arbeitet.

Christel Keller, langjährige Vorstandssprecherin des Mundartrings, stammt aus

Völklingen, lebt aber schon lange in Saarbrücken. Sie schreibt in Schriftdeutsch und

in Mundart und ist Redakteurin der vereinseigenen Zeitschrift MUNDARTPOST. Sie

hat ein Buch über Schimpfwörter u. Kosenamen aus dem Saarbrücker Raum

veröffentlicht.

Luise Luft aus Saarlouis-Roden schreibt in Rodener Platt. Sie ist Mitglied im

VHS-Mundartkreis der Stadt Saarlouis sowie im Rodener Geschichtskreis. Beiträge

von ihr sind im Mundartbuch „Awei awwer“, in der grenzüberschreitenden

Zeitschrift PARAPLE und in der MUNDARTPOST veröffentlicht.

Relinde Niederländer ist in Limbach bei Homburg geboren. Sie schreibt seit langem

Gedichte und Kurzprosa, überwiegend in ihrer rheinfränkischen Mundart. Sie weiß

wohl selbst nicht auf Anhieb, wieviele Auszeichnungen sie bei Mundartwettbewerben

im Saarland und in der Pfalz gewonnen hat (zuletzt den 1. Preis beim

„Saarländischen Mundartpreis 2017“). Sie hat 2 Bücher veröffentlicht: 2003 „Uff‘ em

Wääg zu meer“, 2013 „Ich bin so wie du“.

Werner Reinert lebt in Beckingen-Honzrath und schreibt auch im „Honzer Platt“.

Er ist auch Heimatforscher und Vorsitzender des Heimatvereins Honzrath. Zusammen

mit anderen Autoren gibt er vierteljährlich eine Sammlung von Texten heraus, die

sich an der jeweiligen Jahreszeit orientieren. Auch eine umfangreiche Sammlung

eigener Texte (u.a. mit 20 Nacherzählungen der Fabeln von La Fontaine) liegt vor.

Damit der Nachmittag nicht zu trocken gerät, liefert Helga Dier aus Heckendalheim

mit einigen Liedern nach Texten von Peter Stolz einen musikalisch-sinnlichen

Rahmen.

Der Mundartnachmittag in Burbach soll den Auftakt zu einer regelmäßigen Reihe

unterschiedlicher