Saarbahn setzt Belohnung aus: Vandalismusschäden an Fahrkartenautomaten

Die Zahl der mutwillig zerstörten Fahrkartenautomaten im

Bedienungsgebiet der Saarbahn ist in den letzten Wochen

wieder angestiegen. Zuletzt wurde in den frühen Morgen-

stunden des 6. Aprils 2018 der Automat in Hanweiler mas-

siv beschädigt. Der Sachschaden erreichte die 10.000 Eu-

ro-Marke. Die Saarbahn setzt daher ab sofort Belohnungen

von bis zu 1.000 Euro aus, die zur Feststellung der Täter

führen. „Diese Beschädigungen sind keine Kleinigkeit. Wir

bitten unsere Fahrgäste, nicht wegzuschauen“, sagt Ulrike

Reimann, Pressesprecherin der Saarbahn. Sachdienliche

Hinweise können unter der Rufnummer 0681 500-3311/-

3321 gemeldet werden.

Die Kosten, die durch Vandalismus bei der Saarbahn entste-

hen, belaufen sich jährlich auf rund eine halbe Million Euro.

Darunter fallen mutwillig verursachte Schäden an Fahrtkarten-

automaten, Haltestellen, Anzeigern sowie in Bussen und Bah-

nen.