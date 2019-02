Vorlesewettbewerb im Schlosskeller

Bester Vorleser der 11 Schulsieger aus den Umlandgemeinden gesucht

Der Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs für den Regionalverband Saarbrücken findet am Donnerstag, den 21. Februar, um 14.30 Uhr im Saarbrücker Schlosskeller statt. Eine fachkundige Jury wird die besten Vorleserinnen und Vorleser aus den elf teilnehmenden Schulen der Umlandkommunen küren und so entscheiden, wer im Mai am Landeswettbewerb teilnehmen darf.

Regionalverbandsdirektor Peter Gillo freut sich darauf, die Preise an die lesebegeisterten Schülerinnen und Schüler im Saarbrücker Schloss zu vergeben: „Im vergangenen Herbst haben insgesamt sieben Gemeinschaftsschulen und vier Gymnasien aus den Umland-Kommunen des Regionalverbandes ihre besten Vorleserinnen und Vorleser aus den sechsten Klassenstufen ausgezeichnet. Neben der Jury sind auch interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, den Vorlesewettbewerb im Saarbrücker Schloss zu besuchen.“ Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis.

In der fachkundigen Jury sind neben Mitgliedern aus der Regionalversammlung auch die saarländische Kinderbuchautorin Juma Kliebenstein, die Saarbrücker Sängerin, Schauspielerin und Leiterin der Schauspielerschule „acting and arts“ Petra Lamy sowie der Leiter der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken Igor Holland-Moritz vertreten. Während sich die Jury zurückzieht, um den Sieger zu ermitteln, wird der Zauberer Magic Pete mit Auszügen aus seinem Programm „Der Zauberpoet“ das Publikum überraschen und unterhalten.

Beim Regionalentscheid im Saarbrücker Schloss nehmen die Schulsieger aus den Umlandgemeinden im Regionalverband – aus Völklingen, dem Köllertal und Sulzbachtal -teil. Für das Gebiet der Landeshauptstadt findet am 1. April ein eigener Regionalentscheid statt. Die jeweiligen Sieger nehmen dann im Mai beim Landesentscheid des Saarlandes teil. Das Bundesfinale findet am 26. Juni in Berlin statt.

Der Vorlesewettbewerb, der sein 60jähriges Jubiläum feiert, wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Mit rund 600.000 Teilnehmern jährlich ist er Deutschlands größte Leseförderungsaktion. Der aktuelle Stand des 60. Vorlesewettbewerbs sowie alle Termine und Teilnehmerschulen sind auf der Internetseite www.vorlesewettbewerb.de zu finden.

Information zum Regionalentscheid: Regionalverband Saarbrücken, Daniela Mücke, Tel. 0681 506-5126