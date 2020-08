Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Sulzbach nach gefährlicher Körperverletzung

Fischbach-Camphausen (ots) – Bereits am 2. Mai 2020, ca. 02:55 Uhr, kam es auf dem Marktplatz im Quierschieder Ortsteil Fischbach-Camphausen zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 17-Jährigen. Der bislang unbekannte Täter schlug dem Jugendlichen mit einem Schraubenschlüssel gegen den Hinterkopf. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine Schwellung am Hinterkopf sowie eine Platzwunde an der linken Schläfe. Der Jugendliche beschrieb den Täter wie folgt: – ca. Mitte 20 – ca. 1,70 m – schwarze kurze Haare – korpulent – ausländisches Aussehen (türkisch/kurdisch) – sprach Deutsch. Nach Angaben des Geschädigten sei der Täter zur Tatzeit in Begleitung dreier Männer und einer Frau gewesen. Ein Phantombild des Täters konnte aufgrund der detaillierten Beschreibung des Geschädigten angefertigt werden.

Lichtbild des Tatverdächtigen

Wer Angaben zur Identität des Täters machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach (Tel.: 06897-9330) in Verbindung zu setzen.