Mädchen (12) alarmiert die Feuerwehr und verhindert Schlimmeres

Saarbrücken (ots) – Am Mittwoch, dem 05.August geht um 17:36 Uhr ein Notruf ein: Ausgelöster Rauchwarnmelder im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Alt-Saarbrücken. Die Wohnungsinhaberin sei vermutlich nicht zu Hause. Anruferin ein 12-jähriges Mädchen. Feuerwehr und Polizei werden alarmiert. Als die Kräfte vor Ort eintreffen stellt sich schnell heraus, dass die Bewohnerin vergessen hat die Herdplatte abzustellen und das Essen anbrannte, während sie schlief. Gut, dass die 12-jährige Nachbarstochter zu Hause ist und den Brandgeruch wahrnimmt. Sie klopft und klingelt an der Wohnungstür. Als die Bewohnerin ihr nicht öffnet, wählt sie den Notruf. Vermutlich aufgrund des schnellen Handelns des Kindes konnte Schlimmeres verhindert werden. Ein Sachschaden ist nämlich glücklicherweise nicht entstanden.