Tägliche Fallzahl-Statistik aus dem Regionalverband

Ein neuer bestätigter Krankheitsfall – Kein aktueller Fall im Umland mehr

Die Anzahl der bestätigt am Coronavirus erkrankten Personen im Regionalverband steigt auf 1.254 (Stand 16. August, 17 Uhr). Das ist einer mehr als am Vortag. Davon entfallen 716 auf die Landeshauptstadt und 538 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland.

Heute haben drei zusätzliche Personen die häusliche Quarantäne beenden können. Dadurch gelten jetzt 1.126 Personen im Regionalverband als geheilt. Das bedeutet, dass derzeit 14 Personen in Saarbrücken an Covid-19 erkrankt sind. In allen neun Städten und Gemeinden im Umland gibt es derzeit keine Erkrankungsfälle.

Informationen für Reiserückkehrer: Reiserückkehrer aus dem Ausland ohne Krankheitssymptome können sich im Testzentrum auf dem ehemaligen Messegelände in Saarbrücken auf das Coronavirus testen lassen. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Internetseite des saarländischen Gesundheitsministeriums. www.testzentrum.saarland.de